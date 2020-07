Kaip išsirinkti funkcinę slaugos lovą?

Tinklapyje https://mediplius.lt galite rasti daugybę funkcinių slaugos lovų – viskas ką jums reikia padaryti, tiesiog apsilankyti jų polapyje https://mediplius.lt/miegamajam/funkcines-slaugos-lovos ir apžvelgti turimą asortimentą. Kaip bebūtų, jei anksčiau nesate susidūręs su tokiais dalykais ir neturite specifinių žinių, pasirinkimas gali būti ganėtinai keblus.

Pirmas dalykas renkantis funkcinę slaugos lovą, kurį turėtumėte padaryti – įsivardinti savo paties poreikius. Ar jums reikia lovos, kurią būtų galima gerokai sužeminti, taip padarant išlipimą iš lovos daug paprastesniu? Kokias funkcijas turėtų turėti lova, jog sukurtų komfortą jums, ar jūsų artimajam? Rekomenduotina tiesiog pasiimti popieriaus lapą ir susirašyti viską, ko tikitės iš slaugos lovos. Nebijokite suklysti ir prirašyti nesąmonių – tai žmogiška, ypač jei niekada prieš tai neturėjote tokio daikto. Su tokiu lapeliu galite kreiptis į profesionalus ir išreikšti savo poreikius. Jie tikrai atsižvelgs į tai, ką nurodėte, įvertins jūsų poreikius ir pateiks atsakymą – ką galima įgyvendinti, o kas yra nerealu. Taip pat bus daug lengviau įvertinti ir kainą.

Kitas klausimas į kurį reikėtų atsakyti – kokiam laikui jums reikalinga lova? Jei tokios lovos reikės ilgam, tikrai nevertėtų taupyti pinigų ir rinktis pigesnio varianto, kuris nepatenkins jūsų poreikių. Investavę daugiau pinigų turėsite patvaresnį ir funkcionalesnį daiktą, kuris pavers jūsų gyvenimą patogesniu. Tuo tarpu jei žinote, jog lovos reikės tik trumpam – atsistatymui po traumos ar tam tikros ne chroniškos/lėtinės ligos įveikimui, standartinė slaugos lova turėtų puikiai išpildyti jūsų poreikius.

Svarbu žinoti ne tik, kiek ilgai jums reikės lovos, bet ir kiek valandų per parą planuojate joje praleisti. Jei lovoje per parą praleisite daugiau nei 15 valandų, tikriausiai pats geriausias pasirinkimas būtų pilnai elektra valdoma lova. Mechaninės ar pusiau elektrinės lovos yra skirtos tiems, kurie lovoje praleidžia mažiau laiko ir yra ne tokios patogios. Tai, kiek laiko praleisite lovoje labai apspręs ir tai, kokį čiužinį jums teks pirkti. Vėlgi, jei lovoje būsite bent 15 valandų per parą, jums be abejonės reikėtų rinktis čiužinį nuo pragulų. Tiesa, jis taip pat kainuos daugiau.

Galiausiai, nepulkite pirmo pasitaikiusio varianto – įvertinkite visas įmanomas opcijas ir apsvarstykite kurios funkcijos jums iš tiesų reikia, o kurios ne. Tai leis geriau susiplanuoti biudžetą ir išsirinkti būtent tą slaugos lovą, kuri bus pati tinkamiausia būtent jums arba jūsų artimajam, kuriam reikia pagalbos.