Kaip pranešti apie savo paslaugas

Net jeigu esate ne įmonė, o individualiai dirbantis žmogus, žinomumas jums be jokios abejonės atneš naujų dalykų, atneš daugiau gerų akimirkų ir džiaugsmo, kad esate kažkam reikalingas. Todėl viešinti savo paslaugas jums turėtų padėti ir skelbimai internete, ir kitos iniciatyvos., Nuo ko pradėti?

Susikurti svetainę

Tegul skelbimai internete lieka kiek vėlesniam etapui, o jūs pradėkite nuo bazinių žingsnių. Pirmiausia tai bus savo svetainės sukūrimas. Jis leis jums greitai ir efektyviai sudėti visą informaciją apie tai, kokias paslaugas teikiate. Pagalvokite apie tai, ką žmonės nori žinoti apie jus. Ar jie nori žinoti paslaugų tipą, ar kainas, ar kontaktus, ar kaip jūs susisiekiate, ar pas jus reikia atvykti, ar jūs pas žmones. Surašykite visą šią informaciją, parinkite gražų dizainą. Dabar labai paprasta susikurti savo svetainę, nes tai tiesiog nieko nekainuoja, galima sakyti. Galima tai daryti tokiose nemokamose platformose kaip wordpress, blogspot ir kitose. Ir tai nebus sunku, tai bus labai paprasta.

Pranešti skelbimų portaluose

Kitas pasirinkimas – tai pranešimai skelbimų portaluose. Tai reikia daryti tada, kai jau turėsite savo svetainę. Tuomet skelbimai internetu skelbimų portale padės išreklamuoti tą jūsų svetainę ir teikiamas paslaugas. Skelbime parašykite, kokias paslaugas teikiate, įdėkite patrauklių nuotraukų, suteikite tinkamą pavadinimą. Tegul visa tai jums būna patogus būdas paskelbti savo paslaugas žmonėms, kurie jų norės, kuriems jų reikės.

Optimizuoti SEO

Iš tiesų, vien skelbimų portalai jau bus tam tikra SEO optimizacija. Kadangi ten paskelbus savpo paslaugas ir įdėjus nuorodą į svetainę, jūsų svetainė jau iškart ims kilti Google paieškoje. Tačiau vien to neužteks. Dar jums reikės pasikonsultuoti su SEO specialistais, kurie galėtų padaryti išorinį ir vidinį SEO jūsų puslapiui.

Susikurti socialinius tinklus

Be viso to, jums taip par reikėtų susikurti socialinius tinklus. Priklausomai nuo to, ką darysite, galima kurti feisbukąarba instagram tinklą. Pirmame galima daugiau rašyti, kalbėti, dalintis labai įvairiais dalykais, rengti konkursus. O antrasis puikiai tinka tiems, kas užsiima veikla, turinčia aiškius vizualinius rezultatus.

Plėtoti rekomendavimo tinklą

Galiausiai jau atliekant paslaugas klientams, reikėtų skatinti juos, kad šie jus rekomenduotų. Gal tai gali būti jų teigiamas komentaras internete, gal jie galėtų jį parašyti. O gal rekomenduoti žodžiu, galite žmonėms palikti keletą savo vizitinių kortelių, kad, esant reikalui, jie galėtų apie jus pranešti kitiems.