Dažniausiai užduodami klausimai apie kvepalus

Nors kvepalai vyrams yra gana paprastas reikalas, tačiau kiekvienam tikriausiai iškyla įvairių klausimų susijusių su tuo, kaip tuos kvepalus naudoti, kaip juos išsirinkti, kaip juos laikyti. Iš tiesų tai yra svarbu, kadangi tik žinodami kaip kvepintis ir kaip prižiūrėti savo jau turimus kvepalus užtikrinsite, jog visuomet kvepite nepriekaištingai.

Vienas iš tokių dažnai užduodamų klausimų – ar kvepalai vyrams turėtų būti purškiami ant kūno, ar ant drabužių? Kai kurios kvepaluose esančios medžiagos reaguoja į kūno šilumą, kuri sužadina patį kvapą ir jį paskleidžia aplinkui, tad natūralu, jog kvepalai turėtų būti purškiami tiesiai ant kūno. Kaip bebūtų, labai svarbu atsižvelgti ir į tai, kokio jautrumo yra jūsų oda. Nors daugelis žmonių gali purkšti kvepalus ant kūno ir nesukti dėl to galvos, tačiau žmonės turintys itin jautrią odą gali susidurti su problemomis, pavyzdžiui niežuliu arba paraudimu. Tokiu atveju puikus sprendimas purkšti kvepalus ant drabužių. Be to, kvepinimasis ant drabužių o ne ant odos turi ir tam tikrų savų privalumų. Drabužių audiniai geriau sugeria kvepalus ir nors ir neskleidžia jų į aplinką, ilgiau išlieka gaivaus kvapo. Reikėtų atkreipti dėmesį tik į vieną dalyką – tam tikri kvepalai vyrams gali palikti dėmes ant tamsių rūbų, todėl būkite atsargūs.

Kitas klausimas – kur laikyti kvepalų buteliuką? Ar nieko tokio, jei į jį švies saulė? Iš tikrųjų saulės spinduliai yra tas dalykas, kurio labiausiai bijo kvepalai. Bet kokius kvepalus greičiausiai sunaikins būtent karšis ir saulės spinduliai, todėl pasirūpinkite, jog jūsų kvepalų buteliukas visuomet būtų tamsioje ir vėsioje vietoje. Taip pat nereikėtų palikti kvepalų buteliuko atviro – kuo daugiau deguonies pateks į vidų, tuo greičiau kvepalai praras savo gerąsias savybes.

Galbūt esate pastebėję, jog tie patys kvepalai ant jūsų skleidžia visiškai kitokį kvapą, nei ant kitų žmonių? Tai yra tiesa, kadangi kiekvieno iš mūsų oda yra skirtingą ir tą patį kvapą ji taip pat skleidžia skirtingai. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl taip sunku rasti kvepalus kurie puikiai tiktų būtent jums, kadangi tai yra labai individualus dalykas. Net jei užuodėte, jog jūsų draugas labai skaniai kvepia ir jūs norėtumėte kvepėti taip pat, tai dar visai nereiškia, jog įsigiję tokius pačius kvepalus jūs irgi kvepėsite identiškai. Prieš perkant svarbu išbandyti kvepalus ir suprasti, kaip jie sąveikauja su jūsų kūnu.