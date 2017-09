Ne tik pigiausi greitieji kreditai dabar išduodami griežčiau

Nors skolinimasis internetu yra laikomas įprastu reiškiniu, vis tiek tikimąsi, jog dabar prieinamiausi greitieji kreditai ateityje bus išduodami dar sunkiau. Paskolų bendrovės jau ir taip nerimauja dėl mažėjančio klientų rato, o kas kartą atsirandantys nauji reikalavimai dar labiau apsunkina visas skolinimo procedūras. Pasirodo, jog tapatybės patvirtinimas, naudojant vieno cento metodiką, iki šiol buvo nepakankamas. Norima įvesti dar griežtesnius ribojimus dėl asmens tapatybės nustatymo. Tai reikštų tik vieną – klientai greituosius kreditus gautų dar sunkiau. Kaip bebūtų, jau dabar yra įvesta nemažai apribojimų dėl skolinimo internetu, o juos ir apžvelgiame žemiau.

Vis dar yra manančių, kad greitieji kreditai internetu gali būti išduodami ir be tapatybės patvirtinimo. To tikrai nėra. Norintiems pasiskolinti pinigų internetu, būtina suvokti, jog paskolos sutartis bet kokiu atveju turi būti sudaryta. Kaip gi ją sudaryti su anonimišku norinčiu išlikti klientu? – niekaip. Įstatymai ir mokumo vertinimo nuostatai draudžia pinigus skolinti nesilaikant atsakingo skolinimo principų. Tie principai pabrėžia, kad kredito įstaiga privalo įsitikinti, jog paskolos paraišką tikrai pateikė tas asmuo, kurio duomenys yra nurodyti. Dėl to kredito įstaigos reikalauja tapatybės patvirtinimo naudojant vieno cento metodiką.

Klientams, norintiems pasiskolinti pinigų internetu, taip pat nereikėtų stebėtis, jeigu jiems skambina kredito įstaigų darbuotojai. Tuo siekiama dar labiau sumažinti riziką. Logiška, kad kredito paraiškoje nurodant moters asmens duomenis, telefonu negali atsiliepti vyriškas balsas. Tai iš karto parodytų, jog kažkas naudojasi kitos asmens duomenimis. Pabrėžtina, kad asmenys, kurie naudojasi kitų žmonių duomenimis siekiant gauti paskolą, yra baudžiami dėl kreditinio sukčiavimo. Dėl to gali grėsti kalėjimu iki 3 metų. Tad, jeigu jums aktualūs greitieji kreditai, tai skolintis turėtumėte prieš tai pasidomėjus kaip viską atlikti teisingai ir nepažeidžiant jokių įstatymų.

Dabar greitieji kreditai išduodami pigiau nei anksčiau, tačiau juos gauti yra sunkiau

Greitieji kreditai, nors ir yra pigesni nei prieš kelerius metus, dabar išduodami rečiau. Klientų ratas yra kaip reikiant sumažėjęs, nes vis dėlto – jau senokai atsirado tam tikros taisyklės. Jos nurodytos mokumo vertinimo nuostatuose. Labiausiai patartina atsižvelgti į 40 procentų pajamų taisyklę. Mat, ją dažnai pažeidžia tie, kurie skolinasi be jokio saiko. Ta taisyklė numato, kad asmenys, kurie turi per daug įsipareigojimų, jau nebegali gauti naujų paskolų. Greitieji kreditai tokiems asmenims nėra išduodami. Kai vyksta kliento mokumo galimybių įvertinimas, iškart matoma ar jis galės grąžinti skolą ar ne. Tiesiog vyksta paprasti skaičiavimai ir tiek.

Kalbant apie griežtesnes sąlygas, vertėtų išskirti tai, jog kiekvieno asmens kreditingumas vertinamas individualiai ir labai kruopščiai. Jeigu kredito įstaiga skolina pinigus neatsakingai, tai tik laiko klausimas kuomet Lietuvos bankas ją nubaus didele pinigine bauda.