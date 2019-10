Patarimai padėsiantys išsirinkti planšetinį kompiuterį

Planšetinis kompiuteris – puikus prietaisas norintiems ne tik dirbti įvairius darbus, kuriuos galima dirbti kompiuteriu. Šiuo metu planšetiniai kompiuteriai suteikia galimybes klausytis muzikos, žiūrėti filmus, fotografuoti, skaityti knygas, žaisti žaidimus ir t.t. Daugybė galimybių sujungta į vieną įrenginį. Argi ne puiku? Jeigu nusprendėte įsigyti planšetinį kompiuterį, tai jums padės patarimai.

Svarbiausia – pasirinkti tinkamą ekrano dydį. Planšetinių kompiuterių ekranai prasideda nuo 5 colių ir gali būti iki 11 colių dydžio. Koks jums labiausiai tiks? Tai priklauso nuo to ar dažnai jį nešitės su savimi, ar dažniau juo naudositės namuose? Ką su juo veiksite? Žaisite žaidimus, žiūrėsite filmus ar skaitysite? Jei jis bus skirtas nešimuisi iš namų, tai reikėtų rinktis mažesnį dydį, nes taip bus patogiau neštis su savimi. Jeigu jis skirtas filmų peržiūrai ar žaidimams, tai verčiau rinktis didesnį ekraną. Renkantis ekrano dydį svarbi ir raiška. Kuo ji didesnė, tuo geresnis vaizdas bus matomas. Taip pat didesnė raiška yra geresnis pasirinkimas norint apsaugoti akis. Šiuo metu siūloma rinktis planšetinį kompiuterį, kurio raiška didesnė, nei 1200 x 800 pikselių. Nepamirškite, kad kuo geresnės kokybės ekranas, tuo mažiau pavargs akys. Be to, jei šis prietaisas bus dažnai naudojamas lauke, tai bus geresnis matomumas kokybiško ekrano.

Ne mažiau svarbus ir kompiuterio galingumas. Taigi, jums reikia atkreipti dėmesį į procesorių. Patarimas paprastas – kuo procesorius greitesnis, tuo greičiau įsijungs ir išsijungs programos, bus greitesnis naršymas ir t.t. Jeigu jums yra aktualus greitis, tai reikia rinktis didesnį kaip 1000 Mhz. Taip pat reikėtų rinktis tokį, kuris turi bent du branduolius. Kuo daugiau, tuo geriau. Tokie planšetiniai kompiuteriai bus greiti ir puikiai atliks savo darbus.

Dar vienas svarbus aspektas – baterija. Tiksliau jos talpa. Ypatingai svarbi jos talpa tiems, kurie dažnai ją ima su savimi, kur nėra galimybių jos įkrauti. Kuo didesnis ekranas, tuo greičiau išsikraus baterija. Tai turite žinoti. Priklausomai nuo gamintojo ir baterijos talpos, naudojimas galimas nuo 4 iki 8 valandų.

Renkantis tinkamą planšetinį kompiuterį reikia atsižvelgti ne tik į svarbiausius parametrus, bet ir į kokybę. Didesnė tikimybė tinkamai veikiančio prietaiso bus, jei perkamas gerai žinomo gamintojo originalus prietaisas. Be to, visuomet geriau pirkti tinkamus parametrus turintį planšetinį kompiuterį, nors jis ir kainuoja šiek tiek brangiau, nei paprastesnis.