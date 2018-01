Susitaisius viryklę – marš prie puodų

Tik kokybiškas ir laiku atliktas viryklių remontas gali leisti jums džiaugtis maisto ruošos ir naminio maisto malonumais.

Sugedusią viryklę verta taisyti

Žmonės gali galvoti, kad gaminti namuose neverta, taigi, ir viryklių remontas nebūtinas. Bet tai ne tiesa. Tik namuose gamintas maistas yra toks sveikas, tik jis mums leidžia jaustis gerai. Namie pagamintas maistas nebus prisotintas kenksmingų medžiagų, pagaminsite jį tikrai sveiką ir skanų. Be to, ir sutaupysite. O jūsų vaikams nereikės valgyti visko tiesiai iš parduotuvės ir dėl to negrės ligos ar ankstyva mirtis. Dar viena priežastis, kodėl verta taisyti viryklę – tai ekonomiškumas. Jas galima pataisyti pakeitus vos vieną kitą detalę, tereikia gero meistro. Ir visai nereikės sumokėti kosminių pinigų už naujos viryklės pirkimą, tad taip išlošite daug daugiau negu įsivaizduojate.

Receptų TOP'as

Jeigu viryklių remontas jau baigtas, metas kažką pasigaminti. Štai keletas paprastų, maistingų, skanių, sveikų ir nebrangių receptų, kuriuos verta žinoti kiekvienam ir maitintis skaniai.

Kepenėlės su burokėlių mišraine

Išvirkite penkis burokėlius puode. Virti juos teks ilgai, nes tokia jau daržovė tas burokėlis, kad pareikalauja labai ilgo virimo. Puiku, kad savo kraštuose turime burokėlių taip nebrangiai: yra šalių, kur jie tiesiog neįkainojami, nes vietoje neauga. Tačiau šiaip jau burokėlis turi puikią vertę mūsų organizmui, jame gausu naudingų skaidulinių medžiagų ir geležies. Sakoma, kad virti burokėliai yra tikras ligonių maistas, sveikatai ir kraujui pataisyti. Taip ir yra, pamatysite. Išvirus burokėlius, juos nulupkite, nuplaukite, sutarkuokite per barštinę tarką. Įmeskite pipirų, cukraus, įspauskite citrinos rūgšties ir įpilkite kelis šaukštus aliejaus. Jeigu mėgstate aštriau, smulkiai įpjaustykite svogūną. Sumaišykite ir jau turite burokėlių salotas.

Toliau – kepenėlių gamyba. Geriausia pirkti jaučio kepenis, kurios labai maistingos ir pilnos geležies. Jas rekomenduojama valgyti tik kartą ar du per mėnesį ir ne itin didelėmis dozėmis, nes galima ir apsinuodyti vitaminų pertekliumi. Kepenėlės susmulkinkite labai mažais gabalėliais, sumaišykite su prieskoniais mėsai, česnakais, kepkite aliejuje arba troškinkite sultyse, vandenyje.

Patiekite kartu. Valgykite be virtų bulvių: tuomet turėsite skrandžiui itin malonų, sveiką derinį.

Sriuba

Jums reikės didelio puodo, vandens, prieskonių ir įvairių daržovių. Nuspręskite, kokias kruopas naudosite: perlines, grikius, makaronus, ryžius, o gal tai bus pupelės? Virkite tai kaip pagrindą, meskite visokias smulkintas daržoves, pilkite prieskonių ir pasigaminkite tokį didelį puodą šilto viralo. Puikiai tiks žiemai.